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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, 17-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda yakalama kararı bulunan 24 kişiyi yakaladı. Ayrıca kayıp müracaatı yapılan 2 kişide bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 17-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 24 şahıs yakalanmış, İlimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 erkek, 1 kadın şahıstan, 1 erkek ve 1 kadın şahıs görevlilerimiz tarafından bulunmuştur. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.” (Haber Merkezi)