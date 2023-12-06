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İl Emniyet Müdürlüğü, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27 Kasım-4 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 6 kadın ve 2 erkek şahıstan, 6 kadın ve 1 erkek şahıs bulunurken, kayıp olan 1 erkek şahsın aranmasına ise devam ediliyor.