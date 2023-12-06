İl Emniyet Müdürlüğü,  aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan sonra kaçan zanlı tutuklandı Gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan sonra kaçan zanlı tutuklandı

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27 Kasım-4 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 6 kadın ve 2 erkek şahıstan, 6 kadın ve 1 erkek şahıs bulunurken, kayıp olan 1 erkek şahsın aranmasına ise devam ediliyor. 