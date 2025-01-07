Çorum'da çeşitli mahkemelerce arama kaydı bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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30 Aralık-6 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda, çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Editör: Anadolu Ajansı