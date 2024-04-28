Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde korku dolu dakikalar yaşandı.

Görev başındaki polislere ateş açtı

Polis memuru S.U.Ş., polis merkezine gelerek polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü’yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö’yü kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı.

S.U.Ş. ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar

Meydana gelen olay sonrası polis merkezine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polisler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

"2 polis şehit oldu"

Olayla ilgili son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.



Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.



Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.



Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.



Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş.’nin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Adıyaman Valisi olay yerinde incelemelerde bulundu

Meydana gelen olay sonrasında Adıyaman Valisi Osman Varol, polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren’in izinli olması ve Adıyaman’da olmamasından dolayı polis merkezine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’da gelerek burada incelemelerde bulundu.

Gecenin geç saatlerine kadar incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.