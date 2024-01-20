CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhur İttifakı Çorum Milletvekilleri tarafından 'müjde' olarak duyurulan Polis Moral Eğitim Merkezi(POMEM)’nin ihalesinin yapılmadığını açıkladı.



GÜN VE SAAT VERMİŞLERDİ

İhaleye 21 firmanın davet edildiğini duyuran Cumhur İttifakı Milletvekilleri, “İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun yolu üzeri Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün yanında bulunan toplam 55 bin metrekare alanda Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak. Projesi hazırlanarak ilgili bakanlıkça onaylanan ve Türkiye'de de sadece 3 kentte bulunan merkezin dördüncüsü Çorum'a yapılacak.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste belirli aralıklarla polis memurlarının Çorum'a gelip, burada hizmet içi eğitim alacak. Merkezin ihalesi 12 Ocak 2024 tarihinde saat 10:30’da pazarlık usulü ihale edilecek” şeklinde ortak açıklama yapmışlardı ancak POMEM ihalesi yapılmadı.

VERDİKLERİ SÖZÜ YERİNE GETİRSİNLER

“Seçim öncesi müjdelerle, hayal satmakla Çorum halkını kandırmayın” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“30 yıllık bir hayal gerçek olacak, Çorum’da yarım kalan onca projeden biri nihayet tamamlanacak diye ümitlenmiştik. Ancak bir taraftan da bu söz de seçim sözü olmasın, havada kalmasın diye de uyarmıştık. Yanılmayı çok isterdim ama AKP iktidarı bizi yine yanıltmadı ne yazık ki. Çorum Milletvekili olan mevkidaşlarım 27 Aralık 2023 tarihinde yaptıkları ortak açıklama ile 25 yıldır çivi dahi çakılmayan Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesinin 12 Ocak 2024 günü saat 10.30’da yapılacağını müjdelemiş, bu merkezin Türkiye’deki üç merkezden biri olacağını duyurmuşlardı. Bir Çorumlu olarak hemşehrilerim gibi ben de sevinmiştim. Ancak Çorum halkı yine kandırıldı. Çorum halkını kandırmayı artık bıraksınlar. Çıkıp ortaklaşa bu ihalenin neden belirtilen gün ve saatte yapılmadığını ve merkezin net olarak hangi tarihte tamamlanacağını açıklasınlar. Bu sefer gerçekten bizi yanıltsınlar ve verdikleri sözü yerine getirsinler.”