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Çorum 'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde sentetik hap bulundu.

Gece saatlerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 66 KA 480 plakalı otomobil, şüphe üzerine durdurulmak istendi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde'de Asayiş Şube ve yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Otomobilde bulunan A.Ç. (47), D.A. (38), M.C. (32), E.C. (25) ve M.U.(39), ekiplerce gözaltına alı

Otomobilde ve kaçış güzergahında yapılan aramada çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, araç ise trafikten men edildi.