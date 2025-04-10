10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Polis Haftası Özel Konseri ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, emniyet mensupları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Polis Haftasına özel olarak hazırlanan 34 eser sergilendi.

Serginin gezilmesinin ardından, Hitit Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ve emniyet mensuplarının seslendirdiği eserler büyük bir ilgi ve beğeniyle dinlendi.