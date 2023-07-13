FATİH AKBAŞ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hürriyet Parkı önünde vatandaşlara dolandırıcılık ile ilgili broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu.

Broşürde; internet üzerinden tatil planlarken, online alışveriş yaparken, otomobil kiralarken, oto yedek parçası satın alırken, link içerikli gelen mesajlar, sahte icara takibi mesajları ve sahte müşteri hizmetleri gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği belirtilerek vatandaşların bu tür konularda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.