Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirilen ve İskilip Belediyesi tarafından hizmete açılan portatif yüzme havuzu faaliyete geçti.

İskilip Belediyesi parkı içinde kuruyan portatif havusun açılış törenine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile antrenörler, sporcular ve velileri katıldılar.

Havuzun açılış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Çizikci ‘Bu havuz sadece suyla dolu bir alan değil. Aynı zamanda çocuklarımızın umutlarını, enerjilerini ve hayallerini içinde barındıran bir yer. Çünkü biz biliyoruz ki, gelecek onların ellerinde yükselecek.

6-12 yaş grubuna özel yüzme kurslarımız, Temenna Parkı Sosyal Tesisleri’nde başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde, güvenli ve keyifli bir ortamda devam eden kurslarımız sayesinde çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de yaz tatillerini sağlıklı ve verimli geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaklaşık 350 çocuğumuza yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Bu güzel çalışmayı Kaymakamlığımız ve Belediyemizin iş birliğiyle hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz.

Çocuklarımıza ve gençlerimize inanan, destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu yaz onların. Gelecek de öyle. Hep birlikte daha sağlıklı, daha mutlu bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

Kaymakam Ramazan Polat ta böyle bir sportif aktivitenin ilçede olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve havuzun çocuklar ve gençlere çok iyi bir tatil geçirme imkanı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından havuzun açılışı yapıldı ve yüzme kursuna kayıt olan çocuklar antrenörler gözetiminde ilk çalışmalarını yaptılar