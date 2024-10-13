Son yıllarda kredi kartı​ kullanım oranı tavan yaptı. Hayat pahalılığı, vatandaşları kredi kartlarına yöneltti. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 125,9 milyon oldu. Kartlı alışverişlerin komisyonu ise esnafı yaktı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kart komisyonlarının düşürülmesi için BDDK’ye yazı ilettiklerini duyurdu. Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden bankaya gider oldu.

ESNAFIN KAZANAMADIĞI PARAYI BANKALAR ALIYOR

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83 oldu. Banka kartı ile yapılan ödemeler yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu. Kartlı ödemelerin 927,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 556,1 milyon adedinde banka kartları, 114,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon​ oranları ise esnafın belini büktü. Türkiye Esnaf​ ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor."dedi.

ESNAFIN YÜZDE 3 KAZANIYOR BANKA YÜZDE 4 KESİYOR

Bendevi Palandöken şöyle devam etti;

"40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4’leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım.

Komisyon için açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2.5 ama kesilen rakamlar yüzde 4. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi.

Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi Ticaret Bakanlığına ve Maliye Bakanlığımıza anlattık. Kart komisyonlarının düşürülmesi için BDDK’ye yazı yazdık ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Orta yol bulunup vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek."