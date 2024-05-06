U 13 Serbest Güreş il birinciliği cumartesi günü yapıldı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğine Milli Eğitimspor, Çorum Belediyespor, Belediye İskilipspor ve diğer kulüplerden sporcuların mücadele ettiği il birinciliğinde sıkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazanacak.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde ilk üç sırayı alan güreşçiler şöyle: 30 KG: 1. A. Arif Çeker, 2. Yusuf Koçak, 3. M. Enes Çıtak, 4. Eymen Ege Yalçın, 34 KG: 1. M. Halit Kılıç, 2. R. Efe Gözübüyük, 3. Melih Şahin, 4. Alperen Bolat, 38 KG: 1. Abdülhamit Çeker, 2. Sefa Dölcü, 3. A. Deniz Çiftçi, 4. M. Selim Gençdoğan, 41 KG: 1. Taha Bozkuş, 2. Eren Çam, 3. İhsan Emirala, 4. Berat Kapan, 44 KG: 1. Enes Yasin Kalendar, 2. Fahrettin Acı, 3. Aytuğhan Küçük, 4. Sadettin Yardımcı, 48 KG: 1. Hasan Şentürk, 2. İbrahim Demir, 3. Yağız Efe Çelik, 4. M. Emin Atal, 52 KG: 1. Metehan Karakuş, 2. Berkay Gözübüyük, 3. Berat Laik, 4. Yusuf Çapar, 57 KG: 1. Osman Efe Yıldırım, 2. Abdulkadir Elmacı, 3. M. Eren Boşer, 4. Furkan Çağlayan, 62 KG: 1. B. Ali Kılıç, 2. Hüseyin Caner Filiz, 3. Emir Ahmet Yedekçi, 4. A. Tuğra Sayar, 68 KG: 1. Y. Emir Yıldız, 2. M. Utku Uğraç, 3. Efe Özbaydemir, 78 KG 1. Veysi Yaman, 2. M. Seyit Karakaş, 3. Onur Genç, 88 KG: 1. Bedirhan Aktaş, 2. H. Gazi Çanak.