Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor, Trabzonspor deplasmanında dağıldı ve rakibine 110-44 mağlup oldu.

Grupta lider durumda bulunan Trabzonspor deplasmanında ilk periyokttan itibaren rakibinin oyun üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalan Çorum Belediyespor oldu. Ev sahibi takım baskılı başladığı maçın ilk periyodunu 29-15 önde kapatan bordo-mavililer, devreye de 54-28 önde girdi.

İkinci yarıda temsilcimizin oyundan iyice düşmesi ile kolay sayılar bulan Trabzonspor hücumda üretkenliği artırdı ve üçüncü periyodu 82-38'lik üstünlükle geçerken, karşılaşmayı 110-44 galip tamamladı.