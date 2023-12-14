Erkekler Basketbol U 18’de şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Çorum’dan dört takım ile birlikte Amasya Gençler 05spor kulübününde mücadele ettiği U 18 Basketbol’da şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Beş takımın tek devreli lig sistemine göre mücadele ettiği il birinciliğinde dört maçınıda kazanan Çorum Basketbol Yıldızları takımı 8 puanla şampiyon olarkun Çorum Gençlikspor kulübü ise üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı ve 7 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Amasya Gençler 05spor kulübü ise 6 puanla üçüncü olurken Çorum Gelişim Basketbol takımı ise 5 puanla dördüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi.

Türk futboluna ‘YUMRUK’ Türk futboluna ‘YUMRUK’

Şampiyon olan Çorum Basketbol Yıldızları takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.