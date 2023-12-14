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Erkekler Basketbol U 18’de şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Çorum’dan dört takım ile birlikte Amasya Gençler 05spor kulübününde mücadele ettiği U 18 Basketbol’da şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Beş takımın tek devreli lig sistemine göre mücadele ettiği il birinciliğinde dört maçınıda kazanan Çorum Basketbol Yıldızları takımı 8 puanla şampiyon olarkun Çorum Gençlikspor kulübü ise üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı ve 7 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Amasya Gençler 05spor kulübü ise 6 puanla üçüncü olurken Çorum Gelişim Basketbol takımı ise 5 puanla dördüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi.

Şampiyon olan Çorum Basketbol Yıldızları takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.