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Okullararası Liseli Gençler Judo grup maçlarında bir gümüş üç bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Kastamonu’da 11-12 Aralık tarihlerinde yapılan Liseli Gençler Judo bölge birinciliğinde Çorum Belediyespor kulübünde çalışmalarını sürdüren sporculardan 90 kiloda Çorum Spor Lisesi öğrencisi Oğulcan Koçbağa finalde kaybetti ve gümüş kadalya kazandı.

Aynı okuldan 50 kiloda Abdulkadir Dinçer ise üçüncü olarak bronz madalya kazanarak finallere gitme hakkı kazandı.

73 kiloda Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi’nden Fatih Tanur Coşkun da sıkletinde bronz madalya kazanarak final biletini altı.

Bayanlarda tek madalya ise +70 kiloda Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencii Elif Eylül Özdemir üçüncü olarak aldı.

Bu dört sporcu 13-14 Ocak tarihlerinde Ordu’da yapılacak olan Türkiye Liseli Gençler Judo Şampiyonasında mücadele edecekler,