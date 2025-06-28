Çorum’da çeyiz markası olarak yıllardır hizmet veren Prenses&Çeyizal Mağazası, müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yeni adresine taşındı.

AÇILIŞA DAVET

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak No:3-A’daki yeni işyerlerinin açılışını 28 Haziran Cumartesi günü saat: 11.00’de gerçekleştireceklerini söyleyen işletme sahibi Gülşen Çağlar, “Yıllardır çeyiz ürünleri imalatı yaptığımız işyerimizi, değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla taşıdık. Yeni adresimizin açılışına tüm dostlarımızı bekliyoruz.” dedi.

GELİNLİK VE ABİYE’DE DE İDDİALIYIZ

Çeyiz ürünleriyle Çorum’da kendi sektörünün önemli bir markası olan Prenses&Çeyizal, ürün yelpazesine gelinlik ve abiye kıyafetleri de ekledi. Firma sahibi Gülşen Çağlar, gelinlik ve abiyede de iddialı olduklarının altını çizdi.

ABİYE KİRALAMADA ÇORUM’DA İLK

İşletme sahibi Gülşen Çağlar, birbirinden güzel, kişiye özel tasarım izlerini taşıyan gelinlik ve abiyelerin satılık ve kiralık uygulamalarını aktardığı açıklamasında, “Özel günlerinize anlam ve değer katacak Abiye kıyafetlerde Çorum’da ilk olan kiralık uygulamasını hayata taşıdık” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL SÜRPRİZ HEDİYELER VE İNDİRİM KUPONLARI SİZİ BEKLİYOR

Gülşen Çağlar, açılış töreninde, açılışa özel sürpriz hediyeler ve indirim kuponlarının yer alacağını hatırlatarak, açılış daveti çağrısını tekrar paylaştı.