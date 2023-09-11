Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de ileride görülebilecek deprem şiddetlerini ve yerlerini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, canlı fayların üzerinde bulunan illerimizde de ister istemez tedirginlik oluşuyor.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de hangi ilde kaç şiddetinde deprem olacağı tahminini açıkladı. Ercan illeri ve oluşabilecek depremleri tek tek saydı.

Şehirlerdeki deprem büyüklüklerini alfabetik olarak sıralayan Ercan’ın tahminine göre Çorum’da 7,1 büyüklüğünde deprem bekleniyor.