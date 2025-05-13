Kargı’ya yeni sağlık merkezi yapımı için sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kargı İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi, 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için gerekli tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, proje ihalesinin yapılarak sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Bu proje, bölge halkına entegre, modern ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

Toplum Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinin merkezileştirildiği ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılan bir altyapı olarak, projenin temelini oluşturmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi, düzenli kontroller, önleyici sağlık hizmetleri, eğitim programları ve sağlık taramaları gibi hizmetlerle, toplumun genel sağlık düzeyini yükseltirken, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Diğer yandan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale ile hayat kurtarıcı bir rol üstlenecektir.

Bu hizmet binası, entegre sağlık yaklaşımını daha da güçlendirerek, hem rutin hem de acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bu yatırımla bölgedeki sağlık standartlarının yükseltilmesi, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına büyük bir adım atılmış olmaktadır.” (Haber Merkezi)