Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve bazı belediye başkanları, Gazze’de yaşanmış binlerce benzeri gibi masum bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan “Hind Rajab’ın Sesi” adlı filmin Çorum'daki özel gösterimini izledi.

Gazze'de, İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın gerçek hikayesini anlatan film; ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı olarak hazırlandı.

AHL Park Cineverse'deki gösterimi protokolun yanısıra vatandaşlarda izledi.