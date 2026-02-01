Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Bahçelievler Mahallesi önceki dönem Muhtarı Hasan Kızıltepe’nin ablası Feleknaz Kelemci (72) toprağa verildi.

Ali Kelemci’nin eşi, Hüseyin, İnan, Hatice ve Satı Kelemci’nin anneleri olan Feleknaz Kelemci’nin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, esnaf odası başkanları, bazı siyasiler, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.