Vatandaşlar, PTT Sungurlu Şubesi’nin gişe bölümünde yaşanan düzensizlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Vatandaşların oturması için ayrılan koltuklar kargolarla doldurulmuş durumda. Bu nedenle özellikle yaşlılar, işlemlerini gerçekleştirmek için uzun süre ayakta beklemek zorunda kalıyor.

Şikâyetlerini ilettiklerinde görevlilerden “ne yapalım, başka nereye koyalım?” şeklinde bir cevap aldıklarını belirten vatandaşlar, bu sorunun uzun zamandır devam ettiğini ifade ederek yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini istediler.

Vatandaşlar, PTT’de hem düzenin sağlanmasını hem de özellikle yaşlı ve engelli bireyler için daha uygun bir bekleme ortamı oluşturulmasını talep ettiler.