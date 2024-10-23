Türkiye’nin en en köklü kurumlarından biri olan ve 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 184’ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

PTT’nin kuruluş yıldönümü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorum’da PTT Başmüdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık başta olmak üzere PTT İşletme Müdürü Yılmaz Oktay, İdari Mali Birimler Müdürü Necla Coşar, Müdür Hüseyin Parpucu ve diğer yöneticilerin katılımı ile kurumun 184. kuruluş yıl dönümü kapsamında PTT’de bir etkinlik yapıldı.

Kurumun 184.’ncü yaşı nedeni ile sabah saatlerinde merkez postaneye gelen 184’ncü müşteriye hediye verildi.

PTT’ye gelen Hitit Üniversitesi’nin 24 yaşındaki öğrencisi Aramatolie Manjang, 184’ncü sırayı alarak işlemini yaptırdı. Aramatolie Manjang yurtdışında bulunan ailesine para transferi işlemi gerçekleştirdi.

PTT’yi haftada bir özellikle para transferi için kullandığını ve verilen hizmetten çok memnun olduğunu dile getirerek kurumun kuruluşunu kutlayan Manjang para transferi limitinin artırılmasını da talep etti.

Kurumun kuruluşunun 184’ncü yılı nedeni ile PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık tarafından kendisine kuruluş yıldönümü hediyesi olarak özel hazırlanan pul albümü hediye edildi.