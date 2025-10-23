Türkiye’nin en en köklü kurumlarından biri olan ve 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 185'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

PTT’nin kuruluş yıldönümü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorum’da PTT Başmüdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kurumun 185.’nci yaşı nedeni ile sabah saatlerinde merkez postaneye gelen 185. müşteriye hediye verildi.

PTT'nin bu yıl ki şanslı talihlisi Kadir Demir isimli vatandaş oldu.

185.sıra numarası ile işlem yapan Kadir Demir'e, PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık tarafından kuruluş yıldönümü hediyesi olarak özel hazırlanan pul albümü hediye edildi.