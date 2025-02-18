Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 46'ya, Şanlıurfaspor ise 29'a yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

Ev sahibini öne geçiren golü 21'de Serginho atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 49. dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümük puanını 46'ya, Şanlıurfaspor ise 29'a yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.