Çorum Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Puduhepa Kadın Kültür Günleri’nin ikincisi düzenleniyor. Etkinlikler 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri’nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

25 Şubat Salı günü Bedesten’de saat 12.00’de “Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı”nın açılışı gerçekleşecek.

Yine aynı gün saat 14.00’de Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde “Çorumlu Ressam Kadınlar Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilecek.

26 Şubat Perşembe günü ise saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Yedi Güzel konseri kadınlarla buluşacak.

Sadece kadınlara özel olan Kadın Kültür Günleri kutlamaları çerçevesinde 27 Şubat Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de “Geçmişten Günümüze Kadın Elbise Tasarım Yarışması” gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son programında ise Yazar Dilek Cesur kadınlar için konferans verecek.

Dilek Cesur tarafından “Kadın Başına Başarmış Kadınlar" konferansı ise 27 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.