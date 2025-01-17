Boğazkale’de (Hattuşa), alanında sosyal etki üreten günümüz kadınlarının konuk olacağı ve tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarına atfedileceği buluşmaların ilki 21 Ocak Salı günü yapılacak.

Boğazkale Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları ile Hattuşa’nın ulusal ve global çapta tanıtılmasını hedeflediklerini kaydeden Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, “Alanlarında sosyal etki üreten günümüz kadınlarını ağırlayacağımız Yeşiltaş Buluşmaları ile hem kadınların sosyal yaşamdaki konumunu konuşmuş hem de tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarını anmış olacağız” dedi.

Puduhepa Yeşiltaş Buluşmalarında, bilim, sanat, eğitim, gelişim, sosyal girişim, gastronomi gibi çeşitli konularda sosyal etki üreten çağdaş Türk kadınlarının bir araya geleceğini kaydeden Kaymakam Emine Karataş Yıldız, “Boğazkale, Hitit İmparatorluğunun başkenti olan, dünya kültür mirası listesindeki Hattuşa’nın günümüzdeki adı ile ‘Yeşiltaş’ da Hattuşa ile özdeşleşmiş çok önemli bir tarihi sembol. Puduhepa, yüzyıllar önce coğrafyamızda doğup, dünyanın ilk barış anlaşmasına (Kadeş) mührünü basmış bir Hitit kraliçesi, bir diğer ifadeyle çağına damgasını vurmuş önemli bir kadın lider. Bu nedenle, alanında öncülük üstlenmiş kadın konuşmacıların yer alacağı bu buluşmaları, küresel barışın-toplumsal cinsiyet eşitliğinin-topluluklara liderlikte çeşitliliğin bir sembolü olan Puduhepa’nın liderliğinde yapacağız. Ayrıca, buluşmalarımız vesilesiyle tarihi kadın kahramanlarımızı da anmış olacağız. Hitit Kraliçesi Puduhepa, dünyada ilk ticaret yapan kraliçe unvanına sahiptir. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması’nı, krala eşit yetki ve unvanla imzalayan liderdir. Bu anlamda, Hattuşa, kadının toplumsal liderliğinin ve yöneticiliğinin ilk tescillendiği yerdir. Hitit İmparatorluğu’nun milattan önce 17 ile 13’üncü yüzyıllar arasında başkenti olan Hattuşa, Boğazkale’de kurulmuştur. Hattuşa Antik Kenti UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. Yeşiltaş, Hattuşa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasına katkıda bulunmuştur.

İLK BULUŞMANIN KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Puduhepa ve Kız Kardeşleri sosyal sorumluluk hareketini başlatan Renan Tan Tavukçuoğlu, Heykeltraş Emel Vardar ve Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmalarının ilk konukları olarak 21 Ocak Salı günü Hattuşa’yı ziyaret edecekler” ifadelerini kullandı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Boğazkale Belediyesi ile Çorum İş Kadınları Derneği, Anitta Hotel ve Namsan Grup katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Puduhepa’nın Liderliğinde ‘Yeşiltaş Buluşmaları’ her ayın üçüncü haftası, Boğazkale Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Kaymakam Emine Karataş Yıldız rehberliğinde Hattuşa tarihsel keşfi yapılacak. Tur bitiminde Hititolog Prof. Dr. Aygül Süel’in danışmanlığında bölgenin tarihsel ve kültürel değerleri üzerine konuşulacak. Puduhepa Kadın Kooperatifi’nde yöresel lezzetler servis edilecek. Boğazkale Müzesi’nde, Hitit Üniversitesi Müzik Grubu tarafından verilen mini konserin ardından, buluşmanın anlam ve önemine dair istişarelerde bulunulacak. Her buluşma, o güne veya gündeme özel, Türk dünyasının önemli kadın karakterlerine atfedilecek. Program sonunda, konuklara sembolik Puduhepa Prenses Tacı takdim edilecek.