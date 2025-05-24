Çorum Okul Sporlarında sezon finalini Yıldızlar Türkiye Ragbi Şampiyonası ile yapılıyor.

16 erkek ve 16 kız okul takımının mücadele ettiği Nazmi Avluca sahasında Türkiye Şampiyonası önceki akşam yapılan teknik toplantının ardından dün yapılan müsabakalar ile başladı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Türkiye Şampiyonası Teknik Toplantısı Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenuva başkanlığında yapıldı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Kurulu üyeleri ile okul idareci ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda takımlar dörderli dört gruba ayrıldı.

Çekilen kura sonunda kızlarda A grubunda Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu, Samsun Yatılı Bölge Ortaokulu, Adana Şehit Fettah Çevikoğlu Ortaokulu ve Ankara Şehit Eres Demir Ortaokulu, B grubunda Şanlıurfa Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu. Erzincan İMKB Zeki Paşa Ortaokulu, Niğde Gümüşler Şehit Naif Akdoğan Ortaokulu, Kocaeli Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu, C grubunda Gaziantep Zeliha Ali Kelek Ortaokulu, Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu,u Samsun Yörükler Ortaokulu ve Adana Osmangazi Ortaokulu. D grubunda Kütahya Halime Erkan Ortaokulu, Diyarbakır Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu ve Van Dumlupınar Ortaokulu.

Erkeklerde ise A grubunda Ordu Mehmet Zahit Korkut İmam Hatip Ortaokulu, Van Fevzi Geyik Ortaokulu, Tokat Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu, Kocaeli Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu. B grubunda adıyaman Cahit Zarifoğlu Ortaokulu, Osmaniye Atatürk Ortaokulu, Kilis Atatürk Ortaokulu ve Konya Özel

Şehriban Çiftçi Ortaokulu. C grubu Mersin Candan Merzeci Ortaokulu, Samsun Yatılı Bölge Ortaokulu, Adana Osmangazi ortaokulu, Batman Prof Dr Aziz Sancar Ortaokulu. D grubunda Kocaeli Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu, Batman Kültür Ortaokulu, Denizli 100. Yıl Mehmetcik Ortaokulu ve Ordu Şehit ümit Karamustafa Ortaokulu.

Türkiye Şampiyonasında takımlar gruplarında iki günde ikişer maç yapacaklar ve ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükselecek. Bugün yapılacak çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarın sabah seansında yarı finalde mücadele edecek. Pazar günü 13’de yapılacak maçta üçüncülük dördüncülük 13.30’da ise final maçı ile şampiyon ve kupalar sahiplerini bulacak.