Milyonlarca vatandaşın merak ettiği asgari ücrete zam maratonu için geri sayım başladı.

Milyonlarca çalışan 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN TOPLANTISINDA

Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir araya geliyor. Komisyonun toplanacağı tarih henüz netleşmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başlarında ilk toplantının yapılacağını duyurdu.