Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında yeni dünya düzeni hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de nüfus artış hızının düştüğüne dikkat çeken Kurtoğlu, "artık genç değiliz" dedi.

"KALP KRİZİNDE VE OBEZİTEDE BİRİNCİYİZ"

Kurtoğlu, Türkiye'nin nüfus artış hızının özellikle son 20 yılda belirgin bir şekilde gerilediğine dikkat çekerek, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında nüfusu en az artan ülkeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kalp krizinde birinciyiz, obezitede birinciyiz ve hala beyaz ekmek tüketen tek ülkeyiz. 100 kilogram un içerisinde 1 kilogram kimyasal madde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Küreselcilerin dünya nüfusunu 500 milyona indirme planları var. Oyun çok büyük. Birleşmiş Milletler rapurunda yer alıyor. Raporda 2050 yılında dünya nüfusunun hızla inmeye başlayacağı belirtiliyor. Türkiye'nin nüfusu artış hızı azalıyor. Türkiye son 20 yılda nüfusu azalan bir ülke oldu. OECD ülkelerinin arasında nüfusu en az artan ülke biziz.OECD ülkelerinde kalp krizinde birinciyiz, şişmanlıkta birinciyiz, beyaz ekmeği kullanan tek ülke biziz. 100 kiloluk unda 1 kilo kimyasal var."