Çorum Belediyesi, pide ve ekmek üretimi yapan işyerlerine yönelik denetim çalışmalarını Ramazan ayı öncesinde yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çorum genelinde faaliyet gösteren pide ve simit fırınlarını hijyen ve gramaj konusunda denetliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ın da yer aldığı denetimlerde tespit edilen eksikliklerle ilgili fırıncılar uyarıldı. Candan hijyen kurallarına uyan esnafa da teşekkür etti.

Yaptıkları denetimlerde halkın sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketmesinin yanı sıra fırınların üretim ve satış aşamalarında hijyen kurallarına uygunluğunu inceleyerek işletmeleri uyardıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Denetim ekiplerimiz yıl boyunca sürdürdüğü fırın denetimlerini Ramazan öncesi hızlandırmış durumda. Bu denetimlerde özellikle hijyen kuralları ve gramaja bakıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için belediye olarak çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz.” dedi.