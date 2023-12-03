Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu başkanı Rasim Çakıcı'nın annesi Türkan Çakıcı(81) hayatını kaybetti.
Saatçi esnafından merhum Hasan Çakıcı’nın eşi, Muharrem, Osman, Gazi, Seyit, Hüseyin, Mustafa Çakıcı ve Ayşegül Bağcı’nın anneleri Türkan Çakıcı vefat etti.
Merhumenin cenazesi, Akşemseddin Camii’nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.