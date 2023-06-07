YÜKSEL BASAR

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün eşi, Sezgin ve Sezer Gür'ün anneleri Neriman Gür (63) hayatını kaybetti.

Neriman Gür, bir süre önce bir kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle enfekte olmuştu.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Neriman Gür, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Gür'ün cenazesi 8 Haziran Perşembe günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.