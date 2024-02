Çorum’da Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması talebiyle eylem yaptı.

İşgalci İsrail ve hamisi ABD’nin saldırıları altında olan Gazzelilere kapatılan Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını isteyen platform üyeleri Cuma namazı sonrası Akşemseddin Camii önünde gösteri yaparak Mısır’a tepki gösterdi.

Eyleme Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Platform adına bir açıklama yapan Murat İslam; “Katil Israil'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını lanetlemek ve Refah Sınır Kapısının açılmasını talep etmek için toplandık.” dedi

İşgalci Israil'in 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Gazze'ye havadan, denizden ve karadan

başlattığı saldırıların 118 gündür aralıksız devam ettiğini belirten İslam; “Kassam Tugayları'na karşı üstünlük kuramayan siyonist işgal ordusu hıncını Gazzeli çocuk ve kadınlardan çıkartıyor. Gazze'de özellikle sivilleri hedef alan; okulları, camileri, kiliseleri ve hastaneleri bombalayan Israil, tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırıma imza atıyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 10 binin üzerinde çocuk olmak üzere kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık ve BM çalışanı olmak üzere 27.000 kişi katledildi. Dört aydır vahşice saldıran Siyonist çete, Gazze'yi topyekün yerle bir edene kadar duracağa da benzemiyor. Tablo oldukça ürkütücü. Her taraftan kuşatılmış 2,5 milyon insan uzunca bir süredir gıda, temiz su, ilaç, barınak ve yakıt başta olmak üzere en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış durumda. Özellikle Gazze'nin kuzeyi adeta bir ölüm kampına dönmüş durumda. Cenazelerin dahi alınamadığı sokaklardan an be an kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu

Mısır’ın yaşanan insani krize rağmen Refah Kapısı’nı açmamasının felaketin büyümesine yol açtığını ifade eden İslam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

“Dünyada her kesimden vicdanlı insanlar katliamların durması için meydanlarda protestolara devam ediyorlar. Ayrıca onurlu bir duruş sergileyen Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı davada İsrail’in soykırım suçundan yargılanması kararı çıktı. Bu karar ile Israil'in yaptıkları katliamlar tescillenmiş oldu. Ancak alınan kararın ertesi günü ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Batılı devlet BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları durdurdu. Gazze'ye insani yardımı askıya alan bu ülkeler, "Siz Israil'i soykırım yaptı diye yargılarsanız biz de Israil’in evlerini yıktığı sivillere sığındıkları kamplarda yapılan yardımları askıya alırız" diyor. Kuşkusuz tüm bu vahşet tablosunun mimari İsrail'dir, ABD'dir ve bu soykırıma destek veren Batılı ülkelerdir. Ancak öldürmekte hiçbir ahlaki kritere sahip olmayan işgalci çeteyi cesaretlendiren bir faktör daha var ki o da bölge ülkelerinin Israil'i durdurmadaki acziyetleridir. İsrail ile devam eden ticari ilişkiler ve bilhassa Gazze'yle sınırı olan tek ülke Mısır’ın yaşanan insani krize rağmen Refah Kapısı’nı açmaması felaketin büyümesine yol açmıştır. Lahey'de savunma yapan Siyonist çete bile yardımlar konusunda Sisi'yi suçlayarak kapının kontrolünün Mısır’da olduğunu söyledi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre 21 Ekim 2023-29 Ocak 2024 tarih aralığında yakıt tankeri hariç olmak üzere Gazze'ye giren Tır sayısı 9.812'ye ulaşmıştır. Gazze'ye ortalama bir iş gününde ticari malzeme taşıyan bir sayısı yaklaşık 500 olduğu düşündüğümüzde bu sayının yetersizliği daha iyi anlaşmaktadır.”

AMBULANS KAMPANYASI SONA ERDİ

İslam Çorum Filistin Platformu olarak ayrıca İsrail’in saldırılarının başladığı ilk günden itibaren etkinlik ve eylemlerle Gazzelilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini sözlerine ekleyen İslam, Filistin için başlatılan ambulans kampanyasında 2 milyon TL’ye ulaştıklarını ve bu parayla Kızılay tarafından ambulans alınacağını söyledi.

GIDA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

İslam ayrıca platform olarak bugünden itibaren Filistin için gıda yardımı kampanyası başlattıklarını duyurarak tüm Çorum halkını kampanyaya destek vermeye davet etti.