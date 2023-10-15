Nevşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Y, 50 ABL 544 plakalı minibüsle Nevşehir-Gülşehir kara yolunda seyir halindeyken önüne manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu refüje çarptı.
Plakası alınmayan tır, olay yerinde durmayarak uzaklaştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken polis tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.