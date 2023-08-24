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HARUN AKKAYA

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye’de kendi adını duyuracak üniversite-şehir ilişkisi kurmak üzere hazır olduklarını belirterek, “Çorumlu hemşehrilerimizin, Çorum’un dinamiklerinin ve birikiminin destekleriyle biz bütün eksikleri giderip, daha farklı, daha vizyoner ve geleceğe ve şehre de daha fazla katkı verecek ve Türkiye’de de kendi adını duyuracak üniversite-şehir ilişkisi kurmak üzere hazırız" dedi

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, www.corumhakimiyet.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ve muhabir arkadaşlarımız Fatih Battar ile Yüksel Basar, Hitit Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

‘HER TÜRLÜ GÖREV VE HİZMETE HAZIRIZ’

Ziyarette açıklamalarda bulunan Rektör Öztürk, yüzde 65’i Çorum dışından, yüzde 35’i ise Çorumlu olan öğrencilerin geleceğini teminat altına alacak her türlü görev ve hizmete hazır olduklarını ifade ederek, “Devletimizin imkanları itibariyle seferber kılmak üzere Çorumlu hemşehrilerimizin, Çorum’un dinamiklerinin ve birikiminin destekleriyle biz bütün eksikleri giderip, daha farklı, daha vizyoner ve geleceğe ve şehre de daha fazla katkı verecek ve Türkiye’de de kendi adını duyuracak üniversite-şehir ilişkisi kurmak üzere hazırız” diye konuştu.

‘GEREĞİNİ YAPMAZSAK HESAP VERMEYE HAZIRIZ’

Üniversitenin eksikliklerinin giderilmesi ve gelişmesi için Çorum’un dinamiklerine de çağrıda bulunan Öztürk, “Çorumla ilgili taş üstüne taş koyacak, fikir üretip fikri hayata geçirecek tüm dinamikleri de seferber olmaya davet ediyorum. Bu noktada da seferberlik sonucunda elimize kaynak temin edilir ve biz gereğini yapmazsak hesap vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.