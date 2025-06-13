Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem hareketli başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun’u geçtiğimiz günlerde görevden aldı.

Ankara kulisleri, yeni atamaya dair iki kritik isme odaklandı.

Yeni genel sekreter için iki isim öne çıkıyor

Talip Uzun’un yerine kimin getirileceği şu an belirsizliğini korurken, kulislerde iki adayın ismi konuşuluyor.

Kulesin Başkentinin haberine göre, bunlardan ilki, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk. Bir diğer aday ise, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur.