Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde vatandaşların beklediği implant tedavisi hizmeti resmen uygulanmaya başlandı.

Hastane tarafından yapılan duyuruya göre hastalar, implant tedavisi için ilgili hekimlerden normal muayene randevusu alarak ön görüşme ve planlama yaptırabilecek.

İMPLANT TEDAVİSİ UYGULAYAN HEKİMLER

Merkez Bina (ADSH): Uzm. Dilan Gizem Doğan, Duran Eren Erdoğan, Harun Baykal, Hümeyra Birtek, Levent Demiral, Özge Aybaş, Serdar Şahin, Yasemin Koçak

Buhara Semt Polikliniği: Ali Evren Kara, Arzu Kılınç, Gülşah Hasdemir

Gülabibey Polikliniği: Abdullah Altuner, Alper Temel.