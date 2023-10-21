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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

MENÜLERDEKİ BAZI ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILACAK

Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.

Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.