İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından tanıdığı avukatlardan Rezan Epözdemir’in gözaltına alındığını ve siyasal ve askeri casusluk ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Savcılığın açıklamasında, Epözdemir’in 10 Ağustos 2025 sabahı 05.45’te eş zamanlı aramalar sonrası gözaltına alındığını ve pasaportuna el konulduğu aktarıldı.

Savcılığın elinde bulunan ve 21 Haziran 2014’te İstanbul’da bir yemekte çekilen fotoğraf, soruşturmanın kilit delili olarak öne çıktı. Fotoğrafta MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, dönemin CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan ile İngiliz Chatham House temsilcisi Heather Fiona Hurburt yer alıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, makalesinde, "Epözdemir soruşturmasıyla yıllardır cevap bekleyen kritik soruların ortaya çıkabileceğini" söyledi.

Şener, suçlamanın siyasi ve askeri casusluk temelli olması dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da devreye girdiğini belirtti.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDEKİ FOTOĞRAF VE ÖZEL'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ CHP'DEKİ KRİTİK İSİM

Şener, “Tam da FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde bir araya gelen bu isimlerin neler konuştuğu bu soruşturma ile ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Yıllardır sosyal medyada paylaşılan söz konusu fotoğraf konusunda kimsenin ağzını açmadığını vurgulayan Şener, soruşturmanın bu buluşmada neler konuşulduğunu açıklığa kavuşturabileceğini kaydetti.

Şener, özellikle CHP'nin eski ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın rolünün ortaya çıkabileceğini belirtti.

Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in göreve gelir gelmez Yurter Özcan’ı görevden aldığını hatırlatt ı.

Şener, “MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinde ABD’den CHP’ye üye olacaklar konusunda araştırma yapılmasını talep etti” dedi.

Özcan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı’na gittiği iddiası ise “Darbeyi haber mi verdi, haber mi aldı, yoksa darbe konusunda CHP’nin tutumunu mu aktardı?” sorularını gündeme getirmişti.

Yurter Özcan

MOSSAD VE CIA AJANLARININ ESRARENGİZ TÜRKİYE ZİYARETİ

Savcılık araştırmasına göre, Dan Arbell ve Heather Fiona Hurburt 20 Haziran 2014’te Türkiye’ye giriş yaptı, 26 Haziran’da ayrıldı. Michael Allan Rubin de aynı tarihlerde Türkiye’ye gelip 21 Haziran’daki yemeğe katıldı. Rubin’in Pentagon görevlisi ve CIA bağlantılı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtlarının incelenerek temasların ortaya çıkarılacağı öğrenildi.

HUKUK REZALETİ: VER RÜŞVETİ KAP TAHLİYEYİ

Nedim Şener’in aktardığına göre, Epözdemir hakkında ayrıca rüşvet suçlaması içeren bir dosya bulunuyor . 2021 yılında müvekkilinin tahliyesi için Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’ya rüşvet vermekle suçlanıyor. Şener'in yazısında şu iddialar yer alıyor:

"Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 tarihli olayda avukat Rezan Epözdemir ile Savcı Cengiz Çallı’nın bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Tanıklık yapan Atalay Demirbaş, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde evinden alındığı ve avukat Epözdemir’e götürüldüğünü anlattı. İddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı’nın HTS ve baz kayıtları temin edildi."

Rezan Epözdemir

RÜŞVET SENETLERİ HAVADA UÇUŞMUŞ

Savcılık, Çallı’nın Demirbaş’ın evine gittiğini ve aynı gece Epözdemir ile ortak baz verdiğini belirledi.

Aramalarda 1 milyon 560 bin TL ve 930 bin TL tutarında iki bono bulundu. 930 bin TL’lik bono, rüşvetin Çallı’da kalması karşılığı Epözdemir’e verildi . Ayrıca WhatsApp kayıtlarında 75 bin dolarlık rüşvetin varlığı tespit edildi.

Nedim Şener, savcılığın o tespitlerini şöyle aktardı:

"Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı’nın Atalay Demirbaş’ın iddia ettiği gibi Atalay’ın ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise biri 1 Nisan 2021 düzenleme tarihli 1 milyon 560 bin TL’lik bono, diğeri ise 9 Temmuz 2021 tarihli 930 bin TL bedelli, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 adet bono ele geçirildi. Savcılığa göre, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bono, rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı’da kalması karşılığı Epözdemir’e verildi. Yine dosya kapsamında 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolarlık bir rüşvet alındığına dair WhatsApp kayıtlarına ulaşıldı."

Savcı Çallı’nın koruma kararları kapsamında sağlanan araç haklarından birinin Rezan Epözdemir’in 34 EP 13… plakalı aracında kullanıldığı da iddialar arasında.