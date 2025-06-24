U 12 ligi çeyrek final maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım belli oldu.

Dört grupta 26 takımın mücadele ettiği U 12 liginde gruplardan çıkan sekiz takım çeyrek finalde karşılaştı.

İlk çeyrek final maçında Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği takımları arasındaki karşılaşmadan 1-0’lık galibiyet ile ayrılan Çorum FK takımı yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise Vefaspor takımı Hattuşa Gençlikspor önünde 3-0’lık net galibiyet ile yarı finale yükselen takım oldu. Mimar Sinanspor ise Sungurlu Belediyespor takımları arasındaki zorlu maçtan Sungurlu takımı tek golle galip ayrılarak U 11’in ardından U 12’de de yarı finale yükselmeyi başardı. Son çeyrek final maçında ise HE Kültürspor’u 3-1 yenen Çorum Anadolu FK takımı yarı final biletini alan son takım oldu.

Yarı final maçları yarın oynanacak. İtfaiye sahasında oynanacak ilk yarı final maçında saat 15.30’da Arca Çorum FK ile Vefaspor takımları karşılaşacak. Saat 17.00’deki ikinci maçta ise Sungurlu Belediyespor ile Çorum Anadolu FK karşılaşacak.