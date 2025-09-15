Çorum’a bağlı Tozluburun Köyü’nde oğlu asker olarak atanırsa adak adağını belirten Abdurahman Kavaklı sözünü tuttu. Kavaklı, deve satın alarak 1500 kişiye ikram etti.

Bu hafta oğlu rütbeli asker olarak göreve başlayınca Kavaklı, köyünde bir mevlid programı düzenleyerek adak gereği deve kesti ve İskilip dolması hazırlattı.

Dolmayı yapan Güneş İskilip Dolma sahibi Ahmet Güneş, deve etinin kazanda 17 saat boyunca pişirildiğini, toplam 10 kazan dolma yapıldığını ve uzun saatler pişen deve etinin eşkiliğini attığını söyledi.

Güneş, deve etiyle yapılan dolmaların çevre köylerden de yoğun talep gördüğünü ve toplamda yaklaşık 1500 kişiye ikram edildiğini söyledi.

Bugüne kadar İskilip dolması, keçi eti, dana eti, inek eti ve hindi etiyle hazırlanmıştı. Ancak deve etinden yapılması bir ilk oldu. Devenin kesimi için de özel olarak İskilip’ten kasap getirildi.