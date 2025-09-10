Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen üç ilçe kongresinde, mevcut başkanlar güven tazelediler.

Boğazkale’de Musa Tök, İskilip’te Bahattin Karamemiş ve Alaca’da ise Mustafa Kütük, yeni dönem için bir kez daha Saadet Partisi İlçe Başkanlığı görevine seçildiler.

Geçtiğimiz günlerde ardı ardına yapılan kongreler sonrasında Saadet Partisi Boğazkale İlçe Başkanı Musa Tök’ün yeni yönetim kurulunda Hasgül Tök, Yusuf Höçük, Bekir Demir, Kasım Tök, Nejmettin Küçükkoçak, Leyla Tök, Hatice Tök ve Serdar Toraman yer aldı.

Saadet Partisi’nin yeni İskilip İlçe Teşkilatı ise Bahattin Karamemiş başkanlığında Abdullah Şair, Abdurrahman Şentürk, Ömer Azak, Mustafa Asanoğlu, Emre Yaramış, Hakkı Durmuş, Muhammed Korkmaz, Ümmügülsüm Karamemiş, Bedriye Korkmaz, Recep Çilesiz ve Ekrem Okuyan’dan oluştu.

Alaca İlçe Başkanı Mustafa Kütük’ün yeni yönetim kurulunda ise Veysel Salman, Yahya Şentürk, Rauf Kanat, Hacı Şirin, Harun Bolat, Sulhaddin Ateş, Mustafa Fak, Hüseyin Ateş, Seniha Kütük, Saliha Salman, Adil Ersan ve Fatma Şirin Şentürk isimleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA YENİ ÜYE

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, her üç ilçede partilerine çok sayıda yeni ismin de katılım sağladığını belirterek, ilçe başkanlığı görevine tekrar seçilen Musa Tök, Bahattin Karamemiş ve Mustafa Kütük ile yeni yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

