Saadet Partisi Çorum İl 8.Olağan Genel Kurulu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman yaparken, Başkan Yardımcılığı’na Samsun İl Başkanı Salih Şen, Tokat İl Başkanı Selim Işık, Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, Divan Katipliğine ise Amasya İl Başkanı Nuri Erbil, Çankırı İl Başkanı Sait Yılmaz ve Kastamonu İl Başkanı Kadir Yalçın seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve çok sayıda partili katıldı.

Genel kurulda Saadet Partisi önceki dönem İl Başkanı Faruk Cıdık, görevi devralan Şuayp Sarı ve Genel Başkan Mahmut Arıkan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Şuayp Sarı Saadet Partisi İl Başkanı olurken, yönetimde şu isimler yer aldı;

“Asım Kirişçi, Emrah Öztekin, Eyüp Ergün, Fatih Yıldıran, Fikret Mertoğlu, Haydar Kurtaran, İbrahim Zorlu, Levent Çetin, M.Cemal Damar, Fatih Işık, Sefa Gün, Mahmut Bulut, Mehmet Yıldız, Mehmet Durmaz.”

Disiplin Kurulu; “Baki Ergün, Emin Tortum, Cavit Damar, Hamdi Saylan.”

Büyük Kongre Delegeleri; “Şuayp Sarı, Faruk Cıdık, Ahmet Bölükbaş ve Osman Savurgan.”