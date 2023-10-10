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Saadet Partisi (SP) Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yaptığı açıklamada İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tepkisini dile getirdi.

İsrail’in, bölge ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olduğunu belirten SP İl Başkanı Faruk Cıdık, “Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında Hamas’ın, terör devleti İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin halkının onurlu direnişine, şahsiyetli duruşuna destek veren tüm devlet yönetimleri ve insanlığın Ortadoğu’nun gayri meşru çocuğu İsrail'e kınayarak değil askeri gücünü gösterip derhal Ortadoğu’dan defetmesi gerektiğini vurgulayan SP İl Başkanı Faruk Cıdık, “Filistin meselesi sadece Arap halkının yada Ortadoğu’nun meselesi değildir. Müslümanım diyen her insan orada akan Müslüman kanından mesuldür. Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kabe-i Şerif ne ise Mescidi Aksa ve Kudüs aynı emsaldedir. Merhum İstiklal Marşımızın şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri de tüm Müslümanlar olarak bugünü bizlere anlatıyor: Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım! Boğamazsın ki! Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.

Kardeşlerimiz şu an ağır şartlar altında ablukaya alınmış, elektrik yok gıda yok, ilaç yok. Yokluklar içinde bağımsızlık mücadelesi veriyor. Tüm İslam ülkeleri ayağa kalk, tüm insanlık ayağa kalk. Bu duygu ve düşünceler için Rabbim kardeşlerimize güç kuvvet ve İslam devletleri liderlerine de şuur versin” ifadelerini kullandı.

Cıdık, açıklamasını geçtiğimiz hafta Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyerek tamamladı.

