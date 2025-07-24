Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Haldun Pekdemir, bugün Çorum'da bir dizi etkinliklere katılacak.

Saadet Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher, bugün 17.00'de, Valilik karşısındaki Simitçi Dünyası'nda düzenleyecekleri "Gençlik Buluşması" adlı programa, Gençlik Kolları Genel Başkanı Haldun Pekdemir'in de katılacağını bildirdi.

Çorumlu gençleri etkinliğe davet eden Saadet İl Gençlik Kolları Başkanı Güher, Genel Başkan Haldun Pekdemir'in saat 19.00'da İl Başkanı Şuayb Sarı ile birlikte Parti binasında ortak bir basın toplantısı yapacağını sözlerine ekledi.