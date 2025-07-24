Sakaryaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sakaryaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Sivassporforması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan’ı renklerine bağladı.

Sakaryaspor, Emrah Başsan ve temsilcisi ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlamıştı. Bugün Sakarya'ya gelerek sözleşme şartlarını görüşen Emrah Başsan, resmi imzayı attı.

Kariyerinde Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fortuna Sittard, Erzurumspor ve Kayserispor gibi takımların formasını terleten tecrübeli kanat, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 21 maça çıkan Emrah Başsan, 3 gol - 1 asistlik katkı verdi.