Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yürütülmekte olan “Kadro ve Üye Yılı” çalışmaları kapsamında, ülke genelinde yeni bir çalışma seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı tarafından, partiye yeni üyeler kazandırılması amacıyla adım atıldı.

Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı öncülüğündeki Saadet mensupları, Hürriyet Meydanı’ndaki PTT yanında 31 Ekim’e kadar açık tutulacak stantta, çeşitli ikramlarda bulundukları yurttaşlara, “Yeni Nesil Siyaset” vizyonunu anlatıyorlar.

ŞİMDİDEN ÇOK SAYIDA YENİ ÜYE…

Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, Genel Başkan Mahmut Arıkan liderliğinde hazırlanan “Yeni Nesil Siyaset” vizyonunu tanıtmak maksadıyla, “Kadro ve Üye Yılı” çalışmaları doğrultusunda sahaya indiklerini belirterek, partilerine şimdiden çok sayıda yeni üye kazandırdıklarını vurguladı.

BAŞKAN SARI: “HALKIMIZDAN, UMUT

VERİCİ BİR KARŞILIK GÖRÜYORUZ”

18 Ekim Cumartesi günü açılan Saadet standının 31 Ekim’e kadar üye kayıtları için Hürriyet Parkı önünde hazır tutulacağını dile getiren İl Başkanı Şuayb Sarı, “Partimizin, ülke sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımını ve insana dokunan hizmet anlayışını yansıtan ‘Yeni Nesil Siyaset’ vizyonumuz, Çorum halkı tarafından son derece güzel bir karşılık buluyor. Kadın ve Gençlik kollarımız başta olmak üzere, her bir teşkilat mensubumuzun fedakârca gayretleri ve aziz hemşehrilerimiz tarafından partimize gösterilen yoğun ilgi ve katılımlar, Türkiye’nin geleceği adına oldukça umut verici görünüyor.” şeklinde konuştu.