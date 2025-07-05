Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan tarafından, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a birer nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Cuma günü gerçekleşen ziyaretlerde Sarı ve Savurgan'a, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Asım Kirişçi, Eyyub Ergün, Mert Safa Gün ve Recep Serbes de eşlik ettiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın, Mayıs ayında göreve seçilen Saadet İl Başkanı Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Savurgan ile yeni yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini ilettiler.