Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün yaptığı iki antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım bugün sabah yapacağı antrenmanın ardından iki günlük izne çıkacak.

1 Temmuz salı günü Bolu’da toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı takım dünü çift antrenman ile geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saat 10’da ilk antrenmana çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya kampta bulunan futbolcular katıldılar. Aktivasyon hareketler ile başlayan antrenman daha sonra ısırma ve kuvvet hareketleri ile devam etti. Sabah antrenmanın son bölümünde ise takım olarak dayanıklılık koşusu yaptıran Teknik Heyet futbolculara fiziksel yüklemeye devam etti.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de otel sahasındaki ikinci antrenman ise teknik ısınma hareketlerinin ardından dan alanda pas çalışmasının ardından geniş alan oyunu ve son bölümde taktik çalışma ile günü tamamladı.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından iki günlük izne çıkacak. Kamptan ayrılacak Çorum FK 12 Temmuz cumartesi günü Bolu Vonresort Hotel’de ikinci etap kampı için toplanacak ve 21 Temmuz’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Çorum FK’da ikinci etap kamp kadrosu iki günlük izinde teknik heyetin yapacağı değerlendirme ve bu dönemde yapılacak transfer çalışmalarına göre netlik kazanacak.