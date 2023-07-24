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HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam taraftar gibi kendilerinin de ligi iple çektiklerini belirterek, bu yılda camiayı mutlu etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Hep birlikte safları sıklaştırarak heyecanla yeni sezonu beklediklerini söyledi.

Tam ilk iki etabın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

‘İlk iki etap kampımız son derece verimli geçiyor. İkinci etapta iki hazırlık maçı yaptık ve bu maçlarda eksiklerimizi görmeye çalıştık. Kampın ikinci etabında aramıza katılan arkadaşlarımız oldu onlara ekstra antrenmanlar yaptırarak hazırlık süreçlerini hızlandırarak takımımızla aynı seviyeye getirmeye çalıştık.

Pazar günü başlayan üçüncü etap kampında iki hazınlık maçı daha yapacağız. Birisi Bodrumspor ile diğeri Bandırmaspor ile. Bu maçlarla birlikte lige daha hazır gelmeye çalışacağız Çorum’a ilk imzayı attığım günde kendime ve ekibime güveniyordum. Bu yolda taraftarımızdan da şampiyonluk yolunda destek istemiştim. Onlarda soğulsunlar sezon sonuna kadar bize bizi desteklediler bizde onlara şampiyonluğu hediye ettik.

Buradan yine Çorum FK taraftarlarına sesleniyorum, Bize inansınlar bize güvensinler nasıl geçen sezon onları mahcup etmediysem bu sezonda etmeyeceğiz. 1. ligde elimizden gelen mücadeleyi verip taraftarımızı ve camiamızı mutlu edecek skorlar alacağız. Çorum FK’da transfer hiç bir zman bitmez. Üçüncü etapta oynayacağımız son iki hazırlık maçı bize done verecek. Bu maçlarda gördüğümüz eksiklik ve mevkilere göre transfer yapabiliriz. Dediğim gibi iki maçta kadromuzdaki oyuncuların performansı bize transferle ilgili kararı verdirecek.

Bizde taraftarlar gbi yeni sezonu iple çekiyoruz. Hep birlikte safları sıklaştırarak heyecanla yeni sezonu bekliyoruz. Umarım yeni sezonda herkesin mutlu edeceği skorlar ve sonuçlar alarak sezonu tamamlarız. Ligin ilk haftasında oynayacağımız Tuzlaspor bu ligin oturmuş kadrosuna sahip bir akım. Biz bütün takımlarla oynayacağız. Biz rakiplerimize bakmıyoruz kısacası. Biz ne durumdayız onla ilgileniyoruz. Tuzla da bu rakiplerden bir tanesi. Nasıl geçen sene saha içinde kaldık. Bu sene de saha içinde kalıp rakiplerimizin saha dışı sorunlarına bakmadan yolumuza devam edeceğiz’ dedi.