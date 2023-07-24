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HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının son etabı için dün akşam Bolu’da ilk antrenmanı yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde Koru Otel’de toplanarak son etabın ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki üçüncü etabın ilk antrenmanına tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra gruplar halinde yapılın düz koşu ve son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı. Kırmızı Siyahlı takım bugün sabah ve akşam yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Çorum FK sekiz gün sürecek üçüncü ve son etap kampında Bodrumspor ve Bandırmaspor ile iki hazırlık maçı yapacak.

Ayrılıklar bugün açıklanacak

Çorum FK’da ilk iki etap çalışmaları sonucunda teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık kararı verilen futbolcular bugün açıklanacak.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda kadroda bulunan dört futbolcu ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan kampa davet edilen denenen genç futbolculardan ise bazılarının profesyonel yapılarak başka kulüplere kiraya verileceği belirtildi. Bu isimlerde bugün açıklanacak.